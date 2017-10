Álvarez Icaza descarta buscar Presidencia como independiente

El activista Emilio Álvarez Icaza, líder del colectivo Ahora, anunció hoy su decisión de no solicitar su registro como candidato independiente a la Presidencia para no favorecer la fragmentación del voto en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"La preocupación por el país y la lucha por la democracia están por encima de cualquier interés personal por más legítimo que sea. Hacer política de otra manera supone actuar en congruencia primero con el país, después con nuestra organización y después, mucho después, con cualquier pretensión personal", dijo Álvarez Icaza en conferencia de prensa.

Subrayó que se vive un escenario de profunda ilegitimidad y obsesión por el poder, en el que se observa "una estrategia para fragmentar y dividir el voto, como hicieron en el Estado de México", donde del PRI logró retener el que es su principal bastión en los comicios de junio pasado ante una oposición dividida.

Afirmó que la promoción de candidaturas presidenciales independientes como las del senador Armando Ríos Piter, el gobernador Jaime Rodríguez y la ex primera dama Margarita Zavala, "ha sido orquestada desde (la residencia presidencial) Los Pinos en busca de beneficiar al PRI".

"Estas candidaturas, lejos de contribuir a la construcción de confianza, representan los más viejos estilos de hacer política, con intereses personalísimos por delante, con largas trayectorias en los partidos políticos cuya cultura y práctica no cambia por el hecho de que se digan 'independientes'", expuso.

"Ante estos escenarios y después de una larga reflexión colectiva, mucho más allá de mi persona, en un ejercicio de búsqueda de congruencia, informo que he decidido no ser funcional a los intereses ni estrategias del PRI y por eso no seré un candidato independiente más", acotó.

El activista, quien de 2001 a 2009 presidió la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México y fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2012 a 2016, fue propuesto como candidato presidencial durante el lanzamiento del movimiento ciudadano Ahora el pasado 26 de febrero.

Ahora, que impulsa candidaturas independientes a cargos públicos, presentó el pasado 15 de mayo una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el supuesto desvío de fondos federales y la transferencia de recursos ilícitos por parte de la empresa OHL México para apoyar la campaña del entonces candidato del PRI la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo.

Álvarez Icaza ha dirigido, fundado y colaborado en numerosas agrupaciones centradas en derechos humanos, seguridad y democracia, incluyendo el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

En las elecciones presidenciales de 2018 podrán participar por primera vez candidatos independientes (apartidistas), de los que hasta ahora más de 10 han manifestado al INE su intención de contender, entre ellos el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como "el Bronco".