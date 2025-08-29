Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respondió las declaraciones que la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó en su contra tras el enfrentamiento físico entre este y Gerardo Fernández Noroña, registrado el miércoles pasado en el Senado de la República.

En conferencia de prensa, el senador priísta refutó las declaraciones de la Presidenta en su contra y la conminó a que se dedique a gobernar en lugar de polarizar y meterse al debate que corresponde a los partidos políticos y legisladores.

Asimismo, lamentó que la Mandataria lo haya comparado con un porro y le respondió que es un político serio, con posturas firmes, por lo que "no nos van a doblar", advirtió.

Moreno Cárdenas exigió a Sheinbaum Pardo que asuma su responsabilidad de gobernar y actúe con congruencia.

"Las declaraciones siempre del gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, yo creo que el debate de la política y de los políticos están en las dirigencias de los partidos y en los Congresos y en los políticos.

"Y el que quiera participar en el trabajo político, pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido, y quien tiene la función clara, contundente, de ejercer el gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar", puntualizó Moreno Cárdenas.

Acompañado por diputados y senadores de su partido, aseguró que el pueblo de México debe saber que cuenta con el PRI y le envió un mensaje al régimen de Morena que, dijo, lo ha perseguido políticamente durante siete años: "No se equivoquen. El PRI no se dobla. El PRI construyó este país con muchos mexicanos. No nos asustan ni nos amedrentan. Vamos a defender la democracia, los derechos y las libertades del pueblo (...), cueste lo que cueste".

El dirigente del tricolor se defendió de las acusaciones de Morena, que lo responsabiliza de haber agredido con alevosía y premeditación al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Dijo que lo que ocurrió fue consecuencia de "siete años de groserías, amenazas, de persecución política, de ofensas".

Arremetió contra Fernández Noroña, a quien acusó de comportarse de una manera "cobarde, ruin, miserable, como un patán, mentiroso, como un barbaján, porque eso lo vieron todos ustedes y lo vio el pueblo de México en los videos".

"No sólo ofendió, violentó a una compañera legisladora, mujer, a la senadora Lilly Téllez. Y eso no se puede permitir porque no fue ese día, no es un evento de ese día. Es una posición sistemática de provocación" , denunció Moreno Cárdenas, quien advirtió que el senador morenista "aquí se topó con pared. No, con el PRI no, y menos con los priistas, y menos con un servidor".

Además, recalcó que los nexos de Fernández Noroña con personajes como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en nada ayudan a una buena relación entre México y Estados Unidos. Dijo que el morenista presume amistad con "un impresentable" como Manuel Bartlett, lo que tampoco ayuda a una buena relación entre las fuerzas políticas.

"Noroña, este provocador (...) es el que está dinamitando la posibilidad de acuerdos y diálogos para que el gobierno y la oposición construyan".

