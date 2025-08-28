Sheinbaum reacciona a la pelea entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado

En su conferencia matutina de este jueves, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a la pelea registrada el día de ayer en el Senado de la República, protagonizada por Alejandro "Alito" Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado e integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El pleito ocurrió este miércoles al término de la sesión Permanente del Congreso, tras una disputa por el uso de la palabra en la sesión.

Al ser cuestionada sobre el tema, la Mandataria señaló que es claro que fue "Alito" Moreno quien inició el pleito.

“Es muy lamentable que haya ocurrido esto. Se ve claramente de dónde viene la agresión y golpeteo a este compañero en el piso”.

La Presidenta indicó que estas agresiones muestran la verdadera cara de la oposición:

"Y ayer lo que vi fue que siguen siendo lo mismo, en el fondo. Entonces, fíjense la contradicción. Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente, libre. ¿No les parece muy autoritario la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados? Ahora, son el PRIAN, no se nos olvide, son el PRIAN. Entonces, lo que pasó ayer muestra lo que son, muestra lo que son, un autoritarismo enorme. Y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado".

"Yo creo que lo importante aquí es que la gente y todos veamos quiénes son, cómo se comportan. Y, por otro lado, pues la hipocresía, porque cómo es que llaman autoritario al gobierno, cuando nosotros lo que promovemos son libertades y democracia" , agregó.

