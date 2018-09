Afirma PAN que no habrá sanción para el senador Cabeza de Vaca

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres, señaló a El Universal, que no habrá sanción contra el senador Ismael García Cabeza de Vaca, por haber sostenido una conversación privada en un chat sexual, y en donde hace alusión a una joven.

Afirmó que si bien el partido no comparte y condena la misoginia, no hay materia qué sancionar, aun cuando el reglamento de Acción Nacional, solicite a sus militantes tener un modelo de vida ejemplar.

"No (habrá sanción) de ninguna manera, se trataba de una conversación privada. No hay materia para una sanción. Sin embrago, reitero la condena a cualquier forma de misoginia. No compartimos ese tipo de expresiones y reconocemos que el senador dio la cara y se disculpó", externó.

Torres Cofiño indicó que tiene claro que el senador ofreció una disculpa después de que se dieron a conocer los hechos, y que en el PAN respetan a la mujer e impulsan un trato digno para ella.

"No tengo comentario alguno sobre una conversación privada. Tengo entendido que ya emitió una disculpa, y me parece positivo que un ser humano reconozca un error, como ha sido el caso. Por supuesto que en el PAN respetamos al máximo a la mujer e impulsamos un trato digno a todos los seres humanos", refirió.

LS