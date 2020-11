Adolescente de Nuevo León gana amparo para pasear en bicicleta

Triunfó el bien en un parque de la colonia Bosques del Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León, luego de que un adolescente de 15 años de nombre Gonzalo pidió ayuda legal para poner fin al martirio que representaba para él y otros niños pasear a bordo de su bicicleta en una zona destinada a dicho fin, pues una vecina solicitaba que la policía interviniera para ahuyentarlos.

Según expuso en el expediente el juez encargado de revisar este caso, Édgar Ulises Rentería Cabañez, dado a conocer el pasado 6 de octubre de 2020, Gonzalo manifestaba su clara molestia por no poder pasear a bordo de su bicicleta en el parque desde hacía tiempo pese a las claras instrucciones que el alcalde Miguel Treviño de Hoyos emitió a vecinos y prensa, reiterando la presencia de señalética que permitía el libre uso de este medio de transporte en el parque.

"He decidido, tomando en cuenta lo que me has platicado, ordenar a las autoridades que tú señalas como responsables, que te permitan andar en bicicleta de forma libre"

En el documento se señala que la “señora mala”, como es descrita la vecina por el menor, se refería a ellos con malas palabras y que al momento en que los niños pedían ayuda a la policía, los elementos le respondían que no podían proceder contra ella pues querían evitar problemas con el alcalde. Se señala también la existencia de una pista para bicicletas en otra zona del municipio, pero que a decir de Gonzalo, esta se ubica lejos y en uno de sus intentos para llegar a ella estuvieron a punto de ser atropellados él y sus amigos.

Debido a lo anterior es que el Juez resolvió garantizar el libre acceso a este adolescente y sus amigos a pasear por este y otros espacios públicos del municipio, así como instruir a la corporación policíaca municipal para que no sean molestados por dicha vecina:

"He decidido, tomando en cuenta lo que me has platicado, ordenar a las autoridades que tú señalas como responsables, que te permitan andar en bicicleta de forma libre, específicamente en el parque que mencionas en la demanda y que está cerca de tu casa, pero también para que puedas andar en tu bici en cualquier parque o jardín público dentro del municipio de San Pedro Garza García o en los que se encuentran en los municipios aledaños al lugar de donde vives."

"Voy a pedirle respetuosamente al Presidente Municipal, así como al Ayuntamiento Municipal y al Secretario de Seguridad Pública Municipal, que designen a un grupo de policías que, de forma alternada, deberán acudir a ese parque por la mañana y tarde, tanto entre semana como en fines de semana, para que cuiden y vigilen que ninguna persona te grite o intimide con otro tipo de acciones", responde el juez a Gonzalo en dicho documento.