Acusan acciones contra esposa y suegra de Javier Duarte

El abogado de Javier Duarte, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, acusó a los adversarios políticos del ex gobernador de Veracruz de que en estos tiempos electorales se valgan de todas las herramientas para lograr sus objetivos, ahora con un "nuevo embate" en contra de su esposa, Karime Macías Tubilla, y su suegra, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf.

Así lo denunció el defensor a través de un comunicado, en el que también señaló que se ha llegado a trasgredir la ley, acusando a la Fiscalía General del Estado de Veracruz de haber "falsificado documentos, fabricado pruebas y acusado a mi cliente y a su familia sin fundamento legal".

"En estos momentos nos encontramos en una etapa muy álgida por los tiempos electorales que vivimos, en donde pareciera que la esfera legal está supeditada al ámbito político, sin embargo es un país de leyes y de instituciones esto no es así, el proceso que enfrenta mi cliente continuará pasando la elección del 1 de julio y estoy convencido al 100% que el Derecho y la Razón nos asisten, mi cliente es inocente por cuanto hace a las acusaciones formuladas en su contra. En el caso de este nuevo embate en contra de la esposa y suegra del ex Gobernador, Javier Duarte, sucede lo mismo, es más el interés de la nota sensacionalista y escandalosa que el sustento de la materia legal, el objetivo del denunciante, que en este caso es la Fiscalía General del Estado de Veracruz, es muy claro.- "Brincar la Elección", sin importar que suceda después", explicó el abogado defensor.

Sánchez Reyes Retana dijo, además que las causas penales que enfrenta su cliente, el es un proceso que tiene sus tiempos muy claros y definidos.

También agregó que su trabajo se encuentra ceñido a una estrategia legal sólida, sustentada en la ley, en la doctrina y en la jurisprudencia, sin dejarse llevar por elementos ajenos al proceso legal como podrían ser las cuestiones político-electorales.

"Y en el caso de que existan anomalías o inclusive violaciones al debido proceso, denunciarlas ante las instancias competentes con fundamentos y pruebas como ha sido el caso en este proceso".

Además, el abogado mostró los escritos presentados ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, por parte de Karime Macías Tubilla y de María Virginia Yamín Tubilla Letayf, esposa y suegra del ex Gobernador Javier Duarte, en las que notifican de sus apoderados legales, y acusar de que a pesar de saber que hay una investigación en su contra no hayan sido citadas para saber de las imputaciones, lo cual las deja en estado de infensión, al no tener una defensa adecuada en la etapa de investigación.



EDML