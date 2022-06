Luego de que en redes sociales circuló un video en el que se acusó a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mójica de robarse unos celulares del diputado Raúl Luévanos en el Congreso de Tamaulipas, la también sobrina del Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró el hecho con una foto.

A través de sus redes sociales, la diputada local de Morena pidió no dejarse engañar y mostró con una imagen que lo que tomó fueron sus dispositivos móviles.

"Lo que deben señalar y realmente importa, son los abusos y violaciones de los derrotados del PRIAN, a la Constitución y leyes de Tamaulipas", agregó la legisladora tamaulipeca.

TWITTER / @Ursula_PSM

En el video se observa cómo la diputada Salazar Mójica toma unos celulares de la tribuna del Congreso, al momento que también se registra desorden entre los diputados locales.

López Obrador llama a que no haya impunidad en supuesto "moche" de su sobrina, "sea quien sea"

Luego de que en marzo circuló un audio en redes sociales en el que involucran a su sobrina Úrsula Patricia Salazar Mojica en un supuesto "moche", el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó en abril pasado que no haya impunidad, "sea quien sea".

En su conferencia "mañanera" del 1 de abril, López Obrador dijo que aunque la diputada Salazar Mojica sea su sobrina, nadie debe violar la ley.

"Y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen: no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción ni impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie", expresó el Presidente en ese entonces.

"Puede ser un familiar cercano, lejano, cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado, esa es mi postura", añadió.

El Presidente López Obrador aclaró que, "en efecto", la diputada local Úrsula Patricia Salazar Mojica "es hija de una prima hermana".

En el Salón Tesorería, el Mandatario de México dijo que no tiene relación "en nada" con Salazar Mojica y si la ve en la calle, "no la identifico".

"No hay ninguna relación y además ni se le puede juzgar sumariamente; o sea, se tiene que probar primero, y segundo, no debe de haber impunidad para nadie", agregó.

