Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo evitará migración: AMLO

El desarrollo de inversiones por 30 mil millones de dólares para el próximo sexenio, contemplada en un Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo junto a Estados Unidos, Canadá y países centroamericanos, ayudará a reducir el fenómeno migratorio en la región.



Así lo anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su intervención en México Cumbre de Negocios, quien dijo que este Acuerdo, apenas una propuesta de la que se sabrán próximamente sus programas productivos y estratégicos, ya se le planteó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro canadiense Justin Trudeau.



"Lo que queremos es encontrar una salida estructura, resolver de fondo el fenómeno migratorio. Si hay crecimiento económico y empleos en México y los países de Centroamérica, no se va a tener problemas en este tema", declaró AMLO. "Hay condiciones de impulsar un plan de desarrollo, con la participación de empresas y gobiernos de Estados Unidos, de Canadá y de México".



Según el próximo presidente, proyectos de inversión como el Tren Maya o el desarrollo económico del Istmo de Tehuantepec, aliviarán el problema migratorio que ha vivido al país en los últimos días, con la entrada y retención de una caravana de migrantes centroamericanos en la Frontera Sur del territorio nacional.



"Debemos desarrollar el país de Sur a Norte, ir creando cortinas para retener a los mexicanos y que no se vean en la necesidad de migrar, que la migración sea optativa, no obligatoria, que sea por gusto y no por necesidad", dijo López Obrador. "Hay condiciones de impulsar conjuntamente un plan de desarrollo, con la participación de empresas y gobiernos de Estados Unidos, de Canadá y de México".





En su discurso en México Cumbre de Negocios, AMLO insistió en que sus tres lineamientos generales de su nuevo gobierno serán acabar con la corrupción, tener un gobierno austero y lograr un crecimiento económico del 4 por ciento.



AMLO sustituirá inspecciones fiscales por declaraciones "bajo protesta de decir verdad"



López Obrador reiteró en que ya no van a haber inspecciones por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y ahora serán los empresarios quienes presentarán sus declaraciones de impuestos "bajo protesta de decir verdad", o de buena fe, en una página de Internet.



Además, las empresas inscritas serán fiscalizadas por sorteo, con el apoyo de las cámaras empresariales, aunque todavía no se define si serán cada seis meses o cada año.



"Vamos a abrir una página y cada empresario va a inscribirse (...) 'yo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que conozco las leyes, reglamentos y obligaciones, y voy a cumplir', firma y ya, eso es todo", dijo AMLO.



"No va a haber vigilancia de inspectores de negocios (...) porque ahora el que tiene una empresa tiene que estar recibiendo inspección de todo, y hay muchos abusos (...) es una medida para que no se dé pie a la extorsión", reiteró el presidente electo.



El presidente electo también defendió su postura de desaparecer las 47 oficinas del fideicomiso de promoción de comercio exterior ProMéxico, así como de quitar oficinas de prensa y de asuntos jurídicos de las secretarías de estado.

