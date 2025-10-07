El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión con integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Organismos Internacionales del Senado de la República, en la que se abordaron temas clave de la agenda internacional, como la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la relación bilateral con Estados Unidos y la política migratoria.

El encuentro, celebrado este lunes en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se realizó a puerta cerrada y contó con la participación de alrededor de 30 legisladores de todos los partidos políticos. De acuerdo con los asistentes, el diálogo permitió revisar el contexto geopolítico actual y los retos que enfrenta México ante el reacomodo de las potencias globales, especialmente China y Estados Unidos.

El senador Saúl Monreal calificó la reunión como “positiva y productiva” y destacó que el Senado mantiene su compromiso con el fortalecimiento de la política exterior mexicana. “Analizamos el contexto mundial en materia comercial, los bloques económicos y el papel que México ha sabido desempeñar frente a las grandes potencias bajo el liderazgo de nuestra Presidenta”, afirmó.

Monreal subrayó que el Poder Legislativo busca contribuir con propuestas y ajustes normativos que fortalezcan la posición del país en las negociaciones internacionales. “Queremos aportar elementos desde el Senado y avanzar de manera coordinada. Esperamos que este sea el primero de muchos encuentros con el canciller”, dijo.

Por su parte, el senador Ángel García Yáñez, del PRI, informó que entre los temas más sensibles se encuentran la política migratoria de Estados Unidos, los avances hacia la renegociación del T-MEC y la afectación al sector ganadero mexicano por el cierre de la frontera.

“Nos comentó que están trabajando y en espera de definir estrategias para defender a México, ante problemáticas como el ganado detenido en la frontera, lo que está generando pérdidas significativas a los productores”, señaló García Yáñez.

Al término del encuentro, los legisladores coincidieron en que el Senado debe participar activamente en la renegociación del T-MEC, a través de audiencias públicas y propuestas conjuntas con el Ejecutivo, con el propósito de asegurar que los intereses nacionales sean defendidos en la mesa trilateral.

CT