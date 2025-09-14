Domingo, 14 de Septiembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 14 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 14 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 66%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

