AMLO y Biden tendrán su primera llamada esta tarde

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su homólogo estadounidense, Joe Biden, mantendrán este viernes por la tarde su primera conversación telefónica desde que el demócrata asumió el poder el pasado miércoles.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció en Twitter: "Les comparto que los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden sostendrán hoy por la tarde conversación telefónica. La relación bilateral avanza a partir de la comunicación y el entendimiento".

Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, confirmó después en su rueda de prensa diaria que Biden conversaría esta tarde con López Obrador, después de hablar con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que será el primer líder extranjero al que llama desde que llegó al poder.

Este contacto telefónico se llevará a cabo un día después de que López Obrador asegurara en su conferencia de prensa matutina que no hacía falta una llamada entre mandatarios dado que funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos "ya están enlazados".

"No hace falta, le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema. Lo sabe y nosotros sabemos que no vamos a tener ningún problema con su Gobierno", expresó el mexicano.

López Obrador, que conoció a Biden en 2012 cuando este era vicepresidente de Estados Unidos, ya habló por teléfono con el demócrata el pasado 19 de diciembre después de que fuera declarado presidente electo.

"Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones", reveló entonces López Obrador en sus redes.

Desde que Biden asumió definitivamente el poder el pasado miércoles, López Obrador ha expresado en varias ocasiones que coincide con los "planteamientos principales" del demócrata, especialmente en materia migratoria, y ha celebrado la suspensión de la construcción del muro fronterizo.

AMLO también ha augurado una "buena relación" con el gobierno de Biden a pesar de que tardó más de un mes en felicitar al estadounidense por su victoria electoral frente a Donald Trump, con quien López Obrador mantuvo una buena sintonía.

OA