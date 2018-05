AMLO y Anaya son mentirosos: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones Rivera, calificó de mentirosos a los candidatos presidenciales, Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, los cuales ofrecen no subir el precio de la gasolina y acabar con los impuestos, con una diferencia entre ellos: uno que lo hace por ignorancia y otro por mala fe.

El coordinador regional de la campaña política del abanderado a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña dijo que estos dos candidatos han reflejado en sus declaraciones que están llenos de ocurrencias.

Al presidir en esta ciudad una reunión de evaluación, el ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, esgrimió que aquellos quienes ofrecen no subir los precios a los combustibles, no van a poder cumplirlo, puesto que tendrán que hablar con los jeques árabes.

Beltrones Rivero precisó que en esta campaña electoral, no se trata de hacer una apuesta o jugar un volado, lo que se requiere es tener un voto seguro que respalde a José Antonio Meade que es el único que tiene capacidad para gobernar México.

Sin citar las encuestas, habló que todas las consultas sobre la intención del voto ciudadano para el próximo mes de julio, apuntan a favor del abanderado de la coalición PRI-Verde-Panal, quien será el próximo presidente de la República.

Previo a un encuentro de carácter privado, el priista externó que las mediciones que ellos tienen reflejan que Meade Kuribreña tiene un repunte, por lo que se trabaja en un gran nicho de ciudadanos indecisos, a los que se busca convencer de que la mejor opción es su candidato.

Habló de que José Antonio es el único que tiene capacidad para gobernar este país, en virtud de sus rivales políticos.

JA