AMLO sobre caso Cienfuegos: No somos empleados de un gobierno extranjero

En una declaración más sobre el caso del ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno no es empleado de un gobierno extranjero ni una colonia.

Durante la mañanera de este miércoles, AMLO señaló que hay un acuerdo entre ambos países, que se violó al no compartir la información que tenían sobre el exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado.

"Si hay cooperación, además hay un acuerdo de compartir información que no se hace, se está violando el acuerdo y se nos está tratando como si fuésemos empleados de un gobierno extranjero, se nos está ninguneando. No es 'a ver, yo hago lo que quiero en México'. No somos colonia de nadie, con todo respeto, no somos Estado asociado", dijo.

En Palacio Nacional, el Presidente mexicano señaló que ni en México ni en Estados Unidos, ni en otro país se puede juzgar a alguien sin pruebas.

"¿Cómo vas a juzgar a alguien sino hay pruebas? Ni en México ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo".

El Mandatario indicó que independientemente de ser una situación jurídica es un asunto ético.

"No les gusta que se hable eso de que se fabricaron los delitos, pero es la realidad"

"Es poner la ética por delante, es como poner la justicia sobre el poder, es lo mismo. Entonces mandan el expediente, se hace una revisión inicial no hay nada, o sea, no hay contundencia, no hay pruebas, así como les consta.

"Está fabricado el expediente y se está fabricando el delito, o los delitos. No les gusta que se hable eso de que se fabricaron los delitos, pero es la realidad", aseveró.

