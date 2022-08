Ayer jueves se viralizó la noticia de que un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) trasladó a la mascota oficial del equipo de beisbol Olmecas de Tabasco, un hecho que fue sumamente criticado, e incluso el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reprobó dicha acción.

Durante la "mañanera" de hoy, López Obrador manifestó que no está de acuerdo en que se haya utilizado una aeronave de la Semar para transportar a "Pochichoco" al estadio "Tumbapatos" del municipio de Macuspana, natal del Ejecutivo federal, durante el arranque del primer partido de playoffs del equipo de casa contra los Tigres de Quintana Roo.

El Presidente mexicano indicó que este viernes por la mañana le informó sobre este asunto el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, y garantizó que más tarde se dará una explicación sobre la utilización de la aeronave.

"Hoy me informó el almirante, yo creo que más tarde van a informar sobre este asunto", dijo.

"¿Pero ustedes está de acuerdo con este uso?", se le preguntó.

"No, no, pero ya les van a explicar por qué se realizó esto. No estoy de acuerdo, claro que sí estoy a favor del beisbol y del deporte en general. Sé que hay mucha pasión por el deporte y qué bueno, está en la final (Los Olmecas de Tabasco), por eso fue lo del helicóptero, porque estaba iniciando el playoff, están los juegos finales de la Liga Mexicana de Beisbol".

"Tampoco estoy a favor de que se usen aviones militares en los Juegos de las Estrellas en EU"

En Palacio Nacional y al recordar una visita que hizo con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a San Diego, California para ver un Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés), López Obrador manifestó que tampoco está de acuerdo con que se usen aviones de las Fuerzas Armadas de ese país en esos eventos deportivos.

