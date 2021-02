AMLO recibe 300 pesos para el taxi, tras protocolo contra COVID-19; los conservará como recuerdo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el tratamiento antiviral contra el coronavirus COVID-19 que le fue aplicado, forma parte de un estudio clínico que realizan investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, agregó que con base en el ejercicio de su libertad, decidió participar en este protocolo.

"Tengo entendido que somos, hasta ahora, 120 voluntarios a los que nos aplicaron el tratamiento antiviral y lo que permitió que yo sanara, es un protocolo de investigación. Ayer me hicieron mi revisión, me sacaron muestras para seguir con los exámenes, es una investigación que llevan a cabo en el Instituto de Nutrición, desde luego requiere de cuidado médico. Yo creo que está abierta la convocatoria a quien lo solicite, desde luego no deja de ser una investigación con un protocolo, no es masivo, están experimentado para hacer las recomendaciones de manera masiva".

Detalló que aún faltan dos meses para conocer el resultado del protocolo médico y que como parte del mismo recibió 300 pesos, cantidad que conservará como un recuerdo. "Todavía me faltan como dos meses. Ayer suscribí mi apoyo de 300 pesos, para el taxi, porque les dan a los que tienen el tratamiento, se los firmé y lo agarré porque los quiero tener de recuerdo".

AMLO indicó que ya concluyó con el tratamiento médico y que a la fecha se encuentra en observación, con el objetivo de detectar cualquier efecto secundario y para monitorear el estado de sus diferentes órganos.

"Ya terminé el tratamiento, ayer me sacaron sangre para saber como se está comportando el virus y los efectos secundarios, porque como todos sabemos se afectan los pulmones, es lo primero que se afecta, pero el tratamiento tiene que cuidar que no se afecten otros órganos; los riñones, hígado, en mi caso, el corazón porque soy hipertenso afortunadamente voy bien. Es un protocolo de investigación, yo firmé en el ejercicio de mi libertad que me sometía al tratamiento".

Añadió que los especialistas recomiendan que haga actividad física, que se alimente de forma saludable, lo que cumple a cabalidad.

López Obrador lamentó que la pandemia por COVID-19 ha afectado a muchas personas.

"En eso estoy con la alimentación y el ejercicio, pero bien, yo desearía para todos que les fuera bien, me duele mucho, lo digo de manera sincera que por esta terrible enfermedad pierdan la vida seres humanos, conocidos, que esta pandemia nos esté dejando tanto dolor y también animar a los que están en los hospitales, que ya llevan un tiempo, muchos salen adelante, otros desgraciadamente no, es muy duro es muy fuerte".

