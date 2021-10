AMLO rechaza informe de EU que alerta sobre su reforma eléctrica

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó este jueves los hallazgos de un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos que alerta sobre un aumento de hasta 65% en las emisiones del país si se aprueba la reforma eléctrica del Gobierno.

"Con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México", declaró López Obrador en su rueda de prensa matutina, realizada en Mérida, Yucatán.

AMLO se refirió al informe que se filtró a la prensa del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, en inglés) del Departamento de Energía de Washington sobre la reforma constitucional al sector energético que envió el Presidente el 30 de septiembre al Congreso.

El estudio previó un aumento de 26% a 65% en las emisiones de carbono de México, un incremento de 32% a 54% en los costos de generación eléctrica y de 8% a 35% en la probabilidad de cortes de energía, si se avala la propuesta constitucional de López Obrador.

"Es falso (el hallazgo del informe) y no suena lógico, suena metálico", declaró AMLO.

La reforma eléctrica de López Obrador causa controversia porque entrega un mínimo de 54% de la generación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, y desaparece los reguladores autónomos de la energía.

También nacionaliza el litio y cambia el criterio del despacho de electricidad para priorizar siempre las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las eólicas y solares de privados.

Empresarios han advertido de violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero López Obrador aseguró este jueves que las preocupaciones son de las empresas nacionales.

"Ninguna preocupación (en EU)", respondió a pregunta expresa.

López Obrador reveló que mandó una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para fijar la postura de su Gobierno en la lucha contra la crisis climática "para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global".

Aunque argumentó que aún no puede exhibir su contenido porque no sabe si Biden ya la leyó, aseguró que la misiva responde a los planteamientos señalados en el informe del Departamento de Energía.

"Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias, como no sé si ya recibió la carta, no podría darla a conocer ahora, no es lo más conveniente", contó.

AMLO reiteró que el Estado y la CFE aprovecharán las hidroeléctricas, que él considera producen "la energía más barata y más limpia".

MF