Al admitir que "todavía no está resuelto lo del glifosato", el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que para México no se va a admitir maíz amarillo y aceptó que "sí hay presiones" de las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros.

En su conferencia "mañanera" de este martes en Palacio Nacional, López Obrador refirió que han limitado el uso del glifosato, pero no se puede cancelar "de manera tajante" porque se necesitan otras alternativas como "el que se utilice más el machete y la tarpala".

"Entonces este asunto todavía no está concluido y sí hay presiones de las empresas extranjeras, de los gobiernos extranjeros. Lo vemos con el maíz transgénico, que quisieran que se permitiera la entrada del maíz amarillo con posibilidades de que sea maíz transgénico para el consumo humano y eso no. Para el consumo humano, maíz blanco y estamos viendo lo del maíz amarillo, puede ser, para forraje; consumo humano no", dijo.

López Obrador señaló que hay campañas con miedo para difundir que "nos vamos a quedar sin maíz si no aceptamos el maíz amarillo".

"No vamos a aceptar el maíz amarillo, de una vez que se sepa", sentenció el Presidente López Obrador al destacar una autosifienciencia en maíz blanco y frijol.

El Presidente recordó que al gobierno estadounidense le informó que no aceptarían este maíz: "Y si los senadores están presionando en Estados Unidos, nada más que, con todo respeto, las políticas de México las decidimos en México".

"Nosotros no vamos a Estados Unidos a decirle qué van a consumir. No vamos a decirles 'oigan ya no consuman hamburguesas, son mejores las tortas'’", expresó el presidente López Obrador.

OA