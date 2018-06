AMLO propone a David Cervantes para su plan de reconstrucción

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que, en caso de ganar las elecciones, el exasambleísta David Cervantes Pereda se encargaría de ejecutar su plan de reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos del año pasado.

En un acto proselitista en Tonalá, Chiapas, el aspirante señaló que Cervantes Peredo estaría "a cargo del programa federal de vivienda para todos los pueblos de México. Él va a estar a cargo del plan de reconstrucción".

Antes, el tabasqueño resaltó que siempre se ha conducido con rectitud y que si fuese corrupto, seguramente sus adversarios ya lo hubiesen hecho pedazos, pero que éstos "no han podido, ni podrán".

Hizo hincapié en que lleva años luchando por la causas del país y que así seguirá durante toda su vida pública, la cual, remarcó, "ha sido una línea recta".

Entre sus propuestas de campaña, el abanderado de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social planteó la posibilidad de analizar reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera sur.

"Voy a analizar, no quiero adelantarme, no quiero mentir, no quiero ofrecer lo que no voy a cumplir pero voy analizar la reducción del IVA de nuevo a como estaba anteriormente", comentó.

López Obrador se refirió también al tema del incremento de la gasolina en el país y aseguró que en Guatemala es más barata que en México, siendo que el país centroamericano no tiene petróleo.

CE