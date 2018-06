Si fuese corrupto, ya me hubiesen hecho pedazos: AMLO

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que lleva años luchando, pero si fuese corrupto sus adversarios ya lo hubiesen hecho pedazos.

"Llevo años luchando y siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. Si fuese yo corrupto ya me hubiesen hecho pedazos. No han podido, ni podrán", sostuvo.

El tabasqueño dio un mitin en la plaza central de Tonalá, Chiapas, ante unas 5 mil personas, a quienes explicó que ha enfrentado a sus adversarios durante años.

