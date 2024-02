El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles en su conferencia matutina en Palacio Nacional que ya tiene en sus manos el primer ejemplar de su más reciente libro, el cual saldrá a la venta la próxima semana.

En el Salón Tesorería, el Presidente mostró el ejemplar, el cual tiene por portada una fotografía donde se encuentra rodeado por una multitud mientras alza su mirada a la cámara, momento que captó el fotoperiodista Luis Antonio Rojas.

López Obrador comentó que ayer martes recibió en Palacio Nacional este primer ejemplar de su nuevo libro, el cual, adelantó, es un repaso general de su historia en el movimiento de transformación que encabezó.

¿Cómo se llama el nuevo libro de López Obrador?

Al revelar la portada de su nuevo libro, el presidente López Obrador mostró que lleva por título "¡Gracias!", y en la portada también aparece la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

¿Cuántas páginas tiene el libro de López Obrador?

López Obrador adelantó que "¡Gracias!" tiene 20 capítulos, 555 páginas, y es de "papel delgadito que permite que no pese y que pueda llevar más letras".

¿Cuánto cuesta el nuevo libro de López Obrador?

En su conferencia matutina, el Mandatario señaló que desconocía el precio del libro, pero una reportera asistente a la "mañanera" indicó que costará 298 pesos.

"Ah, ya lo sabes tú", contestó el Presidente.

La introducción de ¡Gracias!

En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador leyó la introducción de "¡Gracias!" porque, dijo, la gente lo merece.

"Cuando estaba definiendo el método para articular este libro, inicialmente pensé que como ya he escrito sobre las diversas etapas del movimiento que nos llevó a ganar la Presidencia de la República en 2018, solo debía darle continuidad a mi último ‘A la Mitad del Camino’ que describe lo alcanzado en los primeros tres años de gobierno y que únicamente faltaba narrar el final de mi mandato.

"Además ya me voy, y aunque la vida sigue su curso porque, como se lee en los memoriales de Culhuacán: ‘Mientras exista el mundo, no acabará la gloria y fama de México-Tenochtitlán", leyó.

En la introducción de su libro, López Obrador habla del relevo generacional y de la necesidad de "reiterar acerca del pasado para comprender mejor el porvenir".

"No hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada, son frutos de un largo camino de resistencia, fatigas, en los cuales participan muchos que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación, yo soy uno de ellos", pronunció.

¿A quién va dirigido?

En su introducción, López Obrador reconoció que se trata de un libro extenso dirigido a los jóvenes, pero se puede leer por capítulos, según interese o llame la atención.

Los libros de López Obrador

Durante su vida política, Andrés Manuel López Obrador ha escrito un total de 20 libros.

Estos son los otros libros del presidente López Obrador:

-Los primeros pasos, Tabasco, 1810-1867 (1986)

-Del esplendor a la sombra: La República restaurada (1988)

-Tabasco, víctima del fraude electoral (1990)

-Entre la Historia y la Esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco (1995)

-Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo (1999).

-Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero (2004)

-Contra el desafuero: mi defensa jurídica (2005)

-La mafia nos robó la Presidencia (2007)

-La gran tentación: el petróleo de México (2008)

-La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (2010)

-No decir adiós a la esperanza (2012)

-Neoporfirismo hoy como ayer (2014)

-El poder en el trópico (2015)

-Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o Bandido? (2016)

-2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México (2017)

-Oye, Trump (2017)

-A new hope for Mexico (2018)

-Hacia una economía moral (2019)

-A la mitad del camino (2021)

-¡Gracias! (2024)

