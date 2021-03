AMLO: obras de este gobierno deberán finalizar en 2023

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que su gobierno decidió no iniciar ninguna obra que no se pueda terminar antes de 2024, fecha cuando termine su administración, por lo que indicó que todas las obras que su gobierno ha impulsado deberán de ser finalizadas durante el 2023 por cualquier imprevisto.

"A veces nos olvidamos y se hacen proyectos que no se pueden concluir en un sexenio y quedan inconclusos y no siempre se les da continuidad"

Al inaugurar obras en Coatzacoalcos, Veracruz, AMLO reconoció que aunque puedan surgir gobiernos emanados de su movimiento, se corre el riesgo de que no siempre se les dé continuidad a las obras y se abandonen.

"Política es tiempo, tenemos que tener eso presente. A veces nos olvidamos y se hacen proyectos que no se pueden concluir en un sexenio y quedan inconclusos y no siempre se les da continuidad a esos proyectos, aun cuando se trate de gobiernos surgidos de los mismos movimientos, siempre se abandonan proyectos que se dejan en proceso, no hay continuidad".

"Por eso, nosotros hemos decidido no iniciar nada que no se vaya a terminar antes del 24, nada. Cada vez que me dicen que vamos a terminar en el 24, me preocupa, porque yo quiero que todo lo terminemos en el 23, por cualquier imprevisto", declaró AMLO.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, AMLO detalló que, entre otras obras, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas deberán estar listas dentro de dos años.

"En el 2023 tienen que estar las refinerías modernizadas, tiene que estar la nueva refinería de Dos Bocas, tiene que estar la planta coquizadora de Tula, porque en el 23 tenemos ya que dejar de comprar petróleo, gasolinas, al extranjero. No vamos a seguir comprando combustible, vamos a procesar toda nuestra materia prima, pero a finales del 23, ese es el plan".

"A finales del 23 tiene que estar operando el Tren Maya y a finales del 23 tiene que quedar terminado este proyecto, completo. Y una vez que lo terminemos, tenemos que pensar cómo operarlo y cómo blindarlo para que al paso del tiempo no se retroceda, que no vayan a querer privatizar el Ferrocarril del Istmo o privatizar los puertos", detalló.

