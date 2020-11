AMLO lamenta" afán colonialista" tras negativa de disculpa de España por la Conquista

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a la negativa de España para ofrecer disculpas por la Conquista al lamentar que existan países "afanes colonialistas".

"Hay países que mantienen todavía afanes colonialistas"

Durante su conferencia de prensa "mañanera", desde Palacio Nacional, AMLO dijo: "Consideramos que sí hubo abusos y que ha pasado el tiempo, pero todavía existe este deseo de reivindicación, de justicia, de perdón, hay países que mantienen todavía afanes colonialistas".

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, se encuentra de visita en México y reiteró que no habrá disculpas por la Conquista, aunque sí participará en las conmemoración del próximo año, cuando se cumplen 500 años de la Conquista española.

"Nosotros hemos sido muy transparentes desde el principio: España ha tenido a lo largo de su historia una mirada reflexiva, una mirada crítica y no ha esperado 500 años a tenerla", argumentó en rueda de prensa el martes pasado.

AMLO critica a España

Aunque López Obrador expresó este viernes que respeta la postura, criticó el "afán colonialista" al citar un artículo del diario español El País titulado "México, un país roto", publicado tras superarse las 100 mil muertes por coronavirus COVID-19.

"En España la situación de la pandemia afectó más, cosa que nosotros lamentamos mucho, pero es ese afán de dominación colonial que no se aleja del todo, ahí está presente", sostuvo.

"Ahora están molestos con nosotros porque ya México no es tierra de Conquista"

AMLO acusó a la prensa española de ser crítica con su Gobierno por el cambio en sus políticas, en particular con el sector energético.

"Se dedicó a proteger a las empresas españolas que recibieron un trato especial en México en los gobiernos anteriores y ahora están molestos con nosotros porque ya México no es tierra de conquista", manifestó.

AMLO prepara conmemorar la Conquista, la consumación de la Independencia y la fundación de México-Tenochtitlán

El Gobierno federal planea celebraciones el próximo año con piezas históricas mexicanas recuperadas en museos europeos para conmemorar los 500 años de la Conquista, los 200 años de la consumación de la Independencia de México y los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, actual Ciudad de México.

"Una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México"

También planea ofrecer disculpas a los pueblos originarios a nombre del Gobierno mexicano, por lo que López Obrador ha lamentado que España y el Vaticano no se sumen, aunque países como Francia, Países Bajos y Reino Unido han pedido perdón por atrocidades históricas en el extranjero.

"No quiero polemizar, nada más decir que no se nos quita nada con ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la invasión extranjera, el poder es humildad, no es arrogancia, pero cada quien es libre", sostuvo.

López Obrador insiste en este tema en marzo de 2019, cuando envió una carta al rey Felipe VI y al Papa Francisco para pedirles que ofrezcan disculpas a los pueblos originarios de México en 2021, cuando se cumplen 500 años de la Conquista española.

OA