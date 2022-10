El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se dé a conocer todo lo relacionado con el contrato del software "Pegasus" que presuntamente usó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, pues aseguró que no hay nada oculto, nada malo y nada de que avergonzarse.

En conferencia de prensa "mañanera" y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que por convicciones, por principios, su gobierno no espía a nadie y "qué caso tiene espiarlos, si son previsibles".

"Que se dé a conocer, pero no de haber nada oculto, nada malo, pero que se entregue, que se entregue todo".

"No hay nada de que avergonzarse. Estos hicieron un escándalo pensando que iban a socavar al gobierno, por eso es muy importante no robar, no mentir, no traicionar. Es muy importante la honestidad, es muy importante la autoridad moral, no se puede tiene autoridad política, si no se tiene autoridad moral, ¿Cómo enfrenta uno a una mafia de poder? Pues con autoridad moral", dijo.

Ayer por la noche, tras los señalamientos que la Secretaría de la Defensa Nacional efectúa espionaje con el software "Pegasus", para intervenir teléfonos celulares, la dependencia aseguró que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros.

OA