El Presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldó este martes el pacto de paz propuesto por la madre buscadora Delia Quiroa, del colectivo "10 de marzo", a cárteles del crimen organizado para que cesen los conflictos armados y se erradique la desaparición forzada de personas.

"Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos", dijo el Mandatario durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador se refirió así al llamado que hizo la activista, que busca a su hermano desaparecido desde marzo de 2014, y quien en una carta dirigida a líderes del narcotráfico pidió llegar a un acuerdo de paz para frenar la desaparición.

México vive actualmente una crisis de desaparecidos, donde hay más de 112 mil personas no localizadas y 52 mil cuerpos sin identificar.

Ante esta situación, la activista propuso a los líderes de los Cárteles de Sinaloa; del Noreste; del Golfo; de Tijuana; Nueva Generación; los Zetas Vieja Escuela; de los Salazar; de Ciudad Juárez; de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana y/o Los Caballeros Templarios, la firma de un "Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz".

"(Si el llamado es) que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen con violencia, claro (que lo apoyo)", dijo ahora López Obrador.

"Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo", aseveró.

Asimismo, conminó a los criminales a comportarse "como buenos ciudadanos" y aseveró que "siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia".

López Obrador reconoció que en México existen agresiones entre bandas y también agresiones contra las Fuerzas Armadas, además de enfrentamientos entre organizaciones criminales y autoridades en donde pierde la vida gente inocente; sin embargo, aseguró que su Gobierno sigue buscando la paz.

"La violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz", enfatizó.