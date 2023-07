El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el primer convoy del Tren Maya no llegará el 8 de julio a Cancún, Quintana Roo, como se había programado por cuestiones de logística en el traslado de las plataformas, pero "no le hace que tarde".

"Se calculó que iba a avanzar 300 kilómetros diarios y apenas avanzó 90, porque es complejo el traslado en las plataformas y pues hay una logística, no hay que forzarla, no le hace que tarde".

En conferencia de prensa, el Presidente de México dijo que este fin de semana realizará una gira de supervisión por el sureste mexicano para el Tren Maya.

"Me habían dicho que el sábado podría ver el tren en Cancún, creo que no va a llegar el sábado, no importa, lo importante es que llegue bien, después lo veo, lo importante es que ya empiecen a probarlo. Tienen que probarlo, son miles de kilómetros de prueba".

Ayer, el director de Fonatur, Javier May informó que a las 05:00 horas del lunes salieron los cuatro primeros vagones del Tren Maya, de la fábrica de Alstom en Ciudad Sahagún, Hidalgo, y llegarían el 8 de julio a Cancún, Quintana Roo para iniciar con las pruebas dinámicas.

TWITTER/@TrenMayaMX

López Obrador prueba trenes del Tren Interurbano México-Toluca

El Presidente López Obrador también compartió que el pasado domingo se subió y probó uno de los trenes del Tren Interurbano México-Toluca.

"Acabo de estar en el Tren de Toluca a la Ciudad de México, el domingo fui a la supervisión y ya lo están probando el tren en un tramo de Toluca a Lerma y ya lo están corriendo a 160 kilómetros por hora".

"Nos subimos ya a uno de los trenes, no a esa velocidad, pero ya hicimos un trayecto como de cinco estaciones".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que se avanza en este proyecto que es una de las obras más complejas que ha llevado a cabo su gobierno.

"Se está avanzando, es una obra impresionante porque son puentes y es en la ciudad".

Aseguró que Tren Interurbano México-Toluca será el medio de transporte más seguro, rápido, no contaminante y más barato para la zona metropolitana del Valle de México.

