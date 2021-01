AMLO hará planteamiento en G-20 sobre censura en redes sociales

Este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció una vez más en contra de la censura en redes sociales y a favor de que se garantice la libertad de expresión. De existir alguna regulación dijo, "corresponde a los estados nacionales porque no puede quedar en manos de particulares".

Esto luego de que en Estados Unidos se aprobó que Donald Trump sea juzgado por "incitación a la insurrección" tras los hechos registrados en días pasados en el Capitolio.

"Les adelanto que la primera reunión que tengamos, el G-20, voy a hacer un planteamiento sobre este asunto (censura en redes)", expresó el Presidente.

López Obrador agregó que si bien no deben usarse las redes sociales para incitar a la violencia, "eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión" y consideró que no puede haber un organismo particular que decida quitar ese derecho.

"No debe de ser usado de excusa. Hay que garantizar la libertad, no a la censura", dijo.

En el caso de Estados Unidos, dijo que debe haber mecanismos de sanción y de regulación. "Cómo una empresa se erige en poder absoluto, en una especie de la santa inquisición, sobre las expresiones, las manifestaciones, el derecho a ejercer la libertad", apuntó.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Presidente acusó que la información particular se utiliza con propósitos mercantiles; "que los teléfonos sean micrófonos y no se le informe al pueblo".

López Obrador retomó lo expresado este miércoles en su conferencia: "La mayoría de la gente tiene su teléfono y habla y no sabe que al mismo tiempo es un micrófono y que tienen codificado a cada cliente y mediante las palabras que se usan, llegan a interpretar deseos, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo".

"Decía yo que si se está hablando de que ya mis zapatos están un poco gastados, ya aparece en el teléfono una oferta de zapatos. ¿Cómo se enteraron?", agregó.

"'No me gusta que estés oponiéndote o no me gusta que se esté mencionando la palabra fraude' y entonces todos lo que usan la palabra fraude, censurados. ¿Qué es eso?", declaró y señaló que en México se tiene que revisar el asunto porque es un país de libertades.

Asimismo, presentó una cita atribuida a Voltaire: "Desapruebo lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo".

NR