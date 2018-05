AMLO felicita a Peña Nieto por no interferir en proceso electoral

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dio un voto de confianza para el Presidente Enrique Peña Nieto y lo felicitó porque ha dicho que no se mete en el proceso electoral.

Luego de que este miércoles el Mandatario nacional rechazó que haya una negociación para apoyar a Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN-PRD-MC, López Obrador dijo en entrevista a medios que el Presidente hace muy bien, pero lo que tiene que garantizar es que la elección sea limpia y libre.

"Hace muy bien (Enrique Peña Nieto), lo felicito, él lo que tiene que garantizar es que la elección sea limpia y libre, eso es lo que yo siempre he pedido", sostuvo.

En entrevista a medios se le preguntó: ¿Voto de confianza al Presidente?

Y el tabasqueño respondió: "Siempre, vamos a dar el beneficie la duda cuando se trata de la democracia".

"Siempre, vamos a dar el beneficie la duda cuando se trata de la democracia"

"Eso es lo que yo le pido (a Peña Nieto) porque eso le ayudaría a la nación, y no le vendría mal a él si la elección es limpia y es libre y hay una transición pacífica, ordenada, democrática, van a beneficiarse, se van a fortalecer las instituciones, se va a fortalecer la institución presidencial, se van a fortalecer todas las instituciones y se va a beneficiar a la Nación", expresó.

Sin embrago, afirmó que los miembros del gabinete presidencial están hablando mucho se meten en la elección, por lo que les pidió, -en específico al titular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos-, que tengan prudencia y eviten opinar sobre asuntos políticos porque estamos a dos meses de las elecciones.

"Qué le puedo decir al secretario de la Defensa, con todo respeto, que ya no opine sobre asuntos políticos, no es que no tenga el derecho sino que mejor actúe con prudencia porque estamos a dos meses de las elecciones", expuso.

LS