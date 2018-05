Peña Nieto niega que negocie declinación de José Antonio Meade

El Presidente Enrique Peña Nieto rechazó que alguien esté negociando con él la eventual declinación de José Antonio Meade como candidato a la Presidencia de la República y sostuvo que hoy se dedica a trabajar para cerrar bien su administración.

Abordado por la prensa a su salida del evento Cumbre de Vivienda INFONAVIT 2018, se le preguntó sobre la supuesta negociación para que haya una candidatura única en favor del panista Ricardo Anaya que enfrente a Andrés Manuel López Obrador.

- Ya se habla de una declinación de Meade con Anaya, ¿cómo ve?

- Qué preguntones andan el día de hoy... Veo que no veo nada, veo que no veo, veo que no veo nada.

- ¿Una declinación como la vería?

- Veo que no veo... No sé qué ven ustedes.

- Que ya están negociando con usted, ¿cómo ve?

- Nadie negocia conmigo, yo soy Presidente, los candidatos y sus campañas corren en otro camino, yo soy Presidente de la República y estoy dedicado a trabajar y a cerrar bien mi administración.

Sobre la reunión de ayer martes con diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y de Nueva Alianza, el Presidente Peña Nieto aclaró que él no da instrucciones a los legisladores y que en el encuentro reconoció y agradeció el apoyo que dieron a distintas iniciativas de ley que recibieron del Ejecutivo.

"Fue la razón de acompañarles a dos convivencias que tuvieron, dos de mis partidos y de las fuerzas aliadas, de hacerles mi reconocimiento y mi gratitud por el apoyo que hicieron a distintas iniciativas que fueron enviadas desde el Ejecutivo y ellos respaldaron y apoyaron, esa fue la razón de reunirme con ellos", comentó.

SA