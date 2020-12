AMLO emite mensaje de Navidad; pide mantener la fe

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos tener fe en el porvenir a pesar de los difíciles tiempos por la pandemia y destacó el "milagro" de la vacuna contra el COVID-19. Acompañado por su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, desde Palacio Nacional, AMLO grabó un video mensaje con motivo de la Nochebuena.

"Hoy es Nochebuena y así tenemos que celebrarlo, hoy por la noche, mañana Navidad, se conmemora el nacimiento de un hombre que encarnaba el amor y la fe, Jesús Cristo, independientemente si somos creyentes o no, Jesús nos deja la enseñanza, su obra fundamental es de transformación y tiene que ver con la defensa de los pobres, de los desposeídos, de los que sufren de los enfermos y también tiene que ver con la fe en porvenir y no se limita a lo religioso".

"Juárez decía que no había que perder la fe, él tenía una fe inquebrantable en la causa que defendía y todos debemos de tener fe", llamó el Presidente de México. En su mensaje, el titular del Ejecutivo destacó el milagro que es contar con una vacuna contra el COVID-19. "Es algo inédito, se le debe a la ciencia, a los que trabajan en este campo tan importante, el que se tenga esta vacuna, ya hoy empezó a aplicarse ¿a quién? A los trabajadores de la salud, a las enfermeras, a los médicos, que están arriesgando sus vidas por salvar vidas, es un acto de humanismo sublime, son héroes, son heroínas, ellos son los primeros que van a ser protegidos por la vacuna".

Señaló que después se vacunara a los adultos mayores y se va a aplicar de manera universal, para los que viven en la ciudad, en el campo, aunque vivan en las partes más marginadas de la sierra, donde quiera que estén todos los mexicanos serán vacunados. "Esto es un acontecimiento, esto es para tener fe en el porvenir, es decir no darnos por vencidos. Nuestro pueblo siempre ha resistido calamidades porque tiene mucha fortaleza, sobre todo mucha fortaleza espiritual".

Beatriz Gutiérrez Müller deseó una "nochebuena" para todos los ciudadanos que se debe celebrar en condiciones distintas esta porque nos han pedido quedarnos en casa, no visitar familiares, "pero ese no puede ser un motivo para no celebrar y no dejar de tener fe". "Nosotros los que somos creyentes pensamos que el porvenir viene mejor y seguramente así será, confiemos en que así será. Esta familia les desea lo mejor y por eso hemos querido mandar este mensaje de aliento y esperanza, de amor". El presidente López Obrador envió un abrazo afectuoso, pero de manera muy especial –agregó- a quienes han perdido a sus seres queridos. "Ánimo y fe", dijo.