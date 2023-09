Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, descartó que pueda haber una crisis económica en México debido a las elecciones de Estados Unidos, las cuales serán en noviembre del 2024.

No obstante, dijo que para 2025, "podría haber ajustes".

El mandatario aseguró que de acuerdo con el análisis no vamos a tener crisis interna, porque no va a haber crisis financiera en Estados Unidos, por la elección presidencial de noviembre del próximo año.

"De aquí a finales del año próximo no veo crisis económica y financiera, ojalá y no me equivoque, pero después puede haber ajustes, pero eso ya es en el inicio del 25, yo entrego en septiembre del próximo año", señaló.

López Obrador aseguró que hablará con quién lo sustituya al frente "de la dirección del movimiento de transformación" porque no hay que confiarnos para nada.

"Sobre todo hacer algunas recomendaciones de otro tipo, por ejemplo, que no se pierda el impulso en lo que tiene que ver con inversión pública y con la industria de la constricción para que se sigan generando empleos, que no se deje de pedalear, porque eso reactiva la economía, rápido, genera muchos empleos y reactiva el mercado interno, es bienestar".

FS