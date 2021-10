AMLO considera necesaria una reforma a Ley de Coordinación Fiscal "sin politiquería"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se necesita una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal sin "politiquería" para que los Estados puedan pagar sus nóminas con recursos tributarios propios, pero en insistió que primero es necesario no permitir la corrupción, acabar con los gastos superfluos y el derroche de recursos.

"Si hay que hacer una buena reforma, sin politiquería, pero buscando un acuerdo, porque al final se tienen que hacer una distribución a todos los estados", dijo AMLO.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 8 de Mérida, Yucatán, AMLO dijo que las entidades tienen que administrar mejor los recursos.

"Tienen que administrar mejor, no permitir la corrupción, los estados más emproblemados son los estados en donde ha habido más corrupción, estados con deudas de miles de millones de pesos, estados que destinan mucho dinero a lo superfluo", indicó.

Señaló que las entidades deben tener más independencia económica mediante la mejora de sus recaudaciones, como la nómina, el predial, pero que no privaticen el cobro del agua, del predial, sino que por el contario fortalezcan la hacienda pública de los estados.

AMLO criticó que el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles (PRD) derrochó recursos en la renta de helicópteros o estados donde los regidores ganan 250 mil pesos mensuales, mientas que en Yucatán un regidor cuando mucho gana 25 mil.

"Mi recomendación es que tiene que ser un gobierno honesto y austero, y nosotros vamos a apoyar, ya henos definido que si se trata de nóminas de pago de trabajadores, nosotros vamos a adelantar participaciones para que no tarden un mes o no haya aguinaldos para los trabajadores, pero se requiere de una reforma y que se acaben los lujos".

Recordó que por fantochería el ex presidente Felipe Calderón compró el Avión Presidencial para el ex presidente Enrique Peña Nieto (PRI), que para que sea rentable tiene que volar cinco horas, que no es para usarlo en un viaje a Oaxaca.

MF