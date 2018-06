AMLO buscará replicar ejemplo de democracia de usos y costumbres

Al encabezar el segundo cierre de campaña regional en la ciudad de Oaxaca, el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que de llegar a la presidencia buscará una verdadera democracia en el país, como la que tienen las comunidades indígenas de usos y costumbres de este estado.

En un mitin adelantó que desde Oaxaca va a iniciar el impulso a los pueblos indígenas, e incluso el próximo director de la coordinación de asuntos indígenas va a ser un oaxaqueño, Adelfo Regino, quien será el encargado de atención a estas comunidades. Asimismo, se instalará en esta entidad la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Acompañado de los candidatos al Senado, la cantante Susana Harp y Salomón Jara, así como su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller enfundada en un atuendo típico indígena, el candidato de Morena-PES-PT afirmó que donde hay más compra de votos es en las elecciones denominadas constitucionales; mientras que las votaciones más democráticas se registran en las comunidades indígenas.

"Las comunidades de usos y costumbres serán el ejemplo a seguir de elecciones democráticas", afirmó. En Oaxaca, de los 570 municipios, un total de 418 se rigen por este sistema.

En el mitin realizado en la Plaza del Valle, un espacio abierto y ante unas 10 mil personas, el tabasqueño lanzó tres juramentos ante el pueblo oaxaqueño: no aumentar los impuestos en términos reales, no aumentar la deuda pública y no aplicar gasolinazos durante su gobierno.