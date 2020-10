AMLO busca que juicio contra Cienfuegos no afecte a Fuerzas Armadas

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que en el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico del ex titular de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos, se deberá de cuidar que no afecte y que debilite a las Fuerza Armadas.

AMLO señaló que las Fuerzas Armadas son una institución de suma importancia para garantizar la paz y tranquilidad en el país. Sin embargo, de demostrarse la culpabilidad de Salvador Cienfuegos, se le deberá de castigar y a todos aquellos que estén involucrados en este caso, pues no debe de haber impunidad, afirmó.

"Vamos a esperar el resultado de la investigación cuidando que no se afecte, no se dañe a una institución tan importante como la Defensa Nacional, que no se afecten las Fuerzas Armadas del país, que son tan importantísimas para el desarrollo de México para garantizar paz, tranquilidad y la defensa de nuestro país como nación independiente y soberana", refirió López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

En ese sentido, también reiteró que se debe castigar a los involucrados con Salvador Cienfuegos.

"En caso de que se demostrara que es culpable de los delitos que se le atribuyen, pues se tiene que castigar a él, no debe haber impunidad, también a quienes resulten involucrados, pero no un asunto de esta naturaleza, aunque es muy lamentable, porque no deja de afectar a una institución como la Secretaría de la Defensa. No puede ser un caso de estos, algo que debilite, que socave al Ejército mexicano a la secretaría de la defensa", indicó AMLO.

Por último, López Obrador señaló que su gobierno siempre buscará fortalecer a esta institución "que es, les repito, básica, fundamental".

NR