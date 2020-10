AMLO pedirá a EU información sobre acusaciones a Cienfuegos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que solicitarán información al Gobierno de Estados Unidos sobre la investigación del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para saber si hay más militares vinculados con el narcotráfico.

"Se habla de pruebas, llamadas, videos, vamos a ver lo qué hay sobre esto y sí vamos a solicitar al gobierno de Estados Unidos que nos permitan conocer estas operaciones de complicidad, con esa información se abriría una investigación en la Fiscalía General".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente mexicano pidió no desacreditar al Ejército por la detención del ex titular de la Defensa del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Recordó que este martes se conocerá si el general Cienfuegos enfrentará su proceso en libertad, por lo que se debe esperar a que se desarrolle el juicio y se compruebe de la presunta protección del alto mando militar a un cartel que antes era de los hermanos Beltrán Leyva.

"Vamos a esperar el resultado, aún en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos no debe culparse a todas las Fuerzas Armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional, es un asunto que no puede descalificar de tajo una función tan importante que ayuda", dijo.

AMLO dijo que esa defensa al Ejército no significa encubrir a nadie, porque si resulta responsable que se castigue y si hay otros oficiales involucrados que se castiguen.

GC