El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 2024, cuando entregue la estafeta al nuevo gobierno, no van a regresar los corruptos.

"Todavía nos faltan 23 meses, pero vamos a hacer muchas cosas"

"Estoy seguro que al entregar la estafeta a quienes van a continuar, estoy seguro, eso me tiene muy contento, porque no va a haber marcha atrás, lo que diga mi dedito, no, no van a regresar los corruptos, no les va a funcionar sus campañas publicitarias y su guerra sucia", declaró López Obrador.

En conferencia de prensa "mañanera", en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que está "muy contento" por qué hay relevo a la vista y eso es una garantía que seguirá adelante la transformación del país.

"Todavía nos faltan 23 meses, pero vamos a hacer muchas cosas y estoy muy contento por qué hay relevo a la vista y eso es una garantía que vamos a seguir adelante, transformando al país".

El Presidente López Obrador reiteró que al término de su sexenio entrega la Banda presidencial, se jubila y desaparece de la vida política a finales de septiembre de 2024.

"No vuelvo a opinar porque no quiero ser cacique, caudillo, líder moral, ya no voy a dar consejos y no hablar de política, ni siquiera con mis hijos, mi familia, nada, termino mi ciclo y van a venir otros".

OA