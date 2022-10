"No van a regresar los corruptos" en 2024, dice López Obrador

"Estoy seguro que al entregar la estafeta a quienes van a continuar, estoy seguro, eso me tiene muy contento, porque no va a haber marcha atrás, lo que diga mi dedito, no, no van a regresar los corruptos, no les va a funcionar sus campañas publicitarias y su guerra sucia", declaró López Obrador.