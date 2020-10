AMLO asegura que no hay rebrote de coronavirus en México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este martes, durante su conferencia "mañanera", que "no hay un rebrote" en la pandemia, luego de que este lunes autoridades de Salud registraron 86 mil 338 muertes por coronavirus COVID-19 y 854 mil 926 casos confirmados.

"Hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote"

Cuestionado sobre el riesgo en una probable desaceleración económica que podría atraer un rebrote de contagios de coronavirus COVID-19, el Presidente López Obrador señaló que la mayoría de los estados siguen con resultados favorables y está disminuyendo consecutivamente la pandemia, además que descartó un rebrote.

"No hay todavía rebrotes, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote. Están disminuyendo, que eso nos importa mucho, es lo que más nos interesa, los fallecimientos", apuntó AMLO.

Al señalar que las gráficas demuestran con mucha "claridad" y "precisión" que no hay un rebrote, López Obrador señaló: "puede ser que aumente el número de ocupación hospitalaria, pero no se refleja en un incremento de fallecimientos y también la ocupación hospitalaria no ha tenido aumentos significativos. Esto es muy importante".

"No hay problemas, aquí se está aclarando que no hay rebrote, que vamos enfrentando la pandemia bien", indicó AMLO al destacar el crecimiento económico en el país.

"Aquí ha quedado de manifiesto una vez más una exposición brillante, espléndida del doctor Hugo López-Gatell. Esto no lo tienen en otros países, no lo tienen en otros gobiernos, tenemos expertos y son los que conducen, no son políticos los que están manejando la pandemia; nosotros conducimos al país, somos los responsables del gobierno de la República, pero nos apoyamos en profesionales, en científicos, en muy buenos técnicos que nos han ayudado", dijo López Obrador.

"Y ahora, como ya también se dio a conocer, se está haciendo un esfuerzo adicional. En vez de decir: Vamos controlando la pandemia y van bajando afortunadamente los fallecidos, en número de fallecidos y ya con eso nos conformamos, en vez de eso, estamos llevando a cabo una revisión en la estrategia para fortalecer la atención médica", agregó.

Asimismo, Jorge Alcocer, secretario de Salud, indicó que ante la pandemia "vamos bien" y algunos estados se mantienen "en tendencia epidémica en descenso", otros en una "meseta en el control de la epidemia", mientras que en algunos “se asoma el heraldo de un posible rebrote".

Al hablar de un reforzamiento de la estrategia de salud con convenios con hospitales privados y cuestionado sobre si se preparan para un posible rebrote que podría venir, Alcocer declaró que se toman medidas de prevención.

A su vez, Hugo López -Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dio a conocer que en el pico máximo de la epidemia, el cual ocurrió en la semana 29, se registraron 5 mil 282 defunciones a la semana, y en un día, el máximo fue de alrededor de 800 fallecimientos.

"El máximo de muertes por semana fue de 5 mil 282, por favor no confundan el tiempo, en un día tuvimos un máximo de poco más de 800 defunciones durante esa semana, que fue la última de julio, por semana se contabilizaron 5 mil 282 y después empezó a descender; llegó a un mínimo que es en la semana 41 de 2 mil 097 por semana, una reducción de 60% en la mortalidad semanal", comentó.

Sobre un posible repunte, enfatizó que México lleva 12 semanas de reducción de contagios, pero en la última, que corresponde a la semana 41, ya no está disminuyendo con la misma velocidad, no se descarta que en la siguiente semana la trayectoria cambie por lo que reiteró el llamado a quedarse en casa.

OA