AMLO afirma que no habrá pleito con Carlos Slim por Línea 12

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no habrá pleito jurídico con Carlos Slim y las empresas relacionadas con la caída de una trabe de la Línea 12 del Metro de la CDMX, porque hay voluntad de colaborar una vez que terminen las investigaciones.

En la "mañanera" de este miércoles, en Palacio Nacional, AMLO dijo que ese fue uno de los temas que se abordó ayer en su reunión con el dueño de Grupo Carso y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde él desempeñó el papel de "conciliador".

"Se va a hacer de común acuerdo con la empresas y hay voluntad de parte de Carlos Slim y de todos, hay voluntad de ayudar y participar, eso lo celebro, no es: vamos al pleito, nosotros hicimos bien la obra, aquí está la prueba, se llevaron a cabo verificaciones, yo no tengo la culpa, y además ya me dieron la razón en el juzgado tal o en la instancia del Poder Judicial, y vámonos al litigio".

"No está así la situación, ellos no quieren eso y nosotros tampoco…Tampoco es: si, pero necesitamos dinero".

AMLO dijo que está contento porque hay voluntad con el empresario más rico de México para llegar a un buen acuerdo en la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, que transporta a más de 300 mil pasajeros al día.

"El propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible, se avanzó bastante, sin dejar de lado, la investigación judicial que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México".

Señaló que esto incluye la atención los familiares de las víctimas, que se les ayude, que no quede en el desamparo y al mismo tiempo que se castigue a quienes resulten responsables de la investigación, de conformidad con la ley.

