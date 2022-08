El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se necesita una limpieza en el Poder Judicial, pues, acusó que la mayor parte de sus integrantes no se caracterizan por ser honestos, no resisten cañonazos y tentaciones.

Durante la "mañanera", López Obrador fue cuestionado sobre si haría falta limpieza en la autoridad ministerial, a lo que contestó:

"Sí, sí hace falta y que conste, tengo mucho respeto y le tengo confianza al fiscal y al presidente de la Corte y algunos ministros, pero la mayor parte del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad, o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de interés creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo".

En otro tema, López Obrador adelantó que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprueban el proyecto de eliminación de la prisión preventiva oficiosa, respetará esa decisión.

"Si la Corte revuelve que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. No quiero que el día de mañana, aquí ustedes (reporteros), digan 'Oiga ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?' Voy a tener que repetir 'pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial'", dijo.

