Andrés Manuel López Obrador: Limitar prisión preventiva protege a criminales

Debido a que no se vinculó a proceso penal federal al líder del Cártel Independiente de Colima, José Bernabé conocido como “La Vaca”, quien cuenta con dos órdenes de captura del fuero común, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el juez de la causa, que “por cualquier pretexto o excusa” decidió liberarlo.

En ese sentido, López Obrador criticó la limitación a la prisión preventiva oficiosa, que proponen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña en proyectos de sentencia. “Encima de eso, ahora están por resolver el que ya no haya detenciones oficiosas y que los jueces puedan decidir, pues es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco”.

Agregó que este proyecto es promovido por “los potentados, los influyentes, para que no haya detenciones si los jueces consideran que se deje en libertad a la gente, aún con evidencias, con pruebas”.

Sobre las voces que mencionan que en México hay un abuso de la prisión preventiva justificada y quienes más la padecen son los pobres porque no tienen una defensa adecuada, el mandatario respondió que es porque “el Poder Judicial no los defiende, el Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien, que no funciona”.

Destacó que hay muchos jueces, magistrados y ministros que han ido a la cárcel, “yo estimo mucho al presidente de la Corte (Arturo Zaldívar), lo considero un hombre íntegro pero no coincido con él en este tema”.

Y cuestionó sobre qué hace el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial para “cuidar que los jueces actúen con rectitud”.

"Hace falta que funcione bien la reforma para la defensoría de oficio. Entonces la Secretaría de Seguridad estaría dedicada a eso para permitir la salida de gente que está enferma, que lleva años sin sentencia de manera injusta."

Andrés Manuel López Obrador, Presidente.

Delitos

¿Cuándo se aplica la figura?

La prisión preventiva oficiosa es una figura legal que permite encarcelar a las personas sin que hayan sido condenadas. La restricción de la libertad de la persona detenida debe estar plenamente fundamentada y motivada en alguna de las modalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales , sea de manera oficiosa o justificada.

, sea de manera oficiosa o justificada. La prisión preventiva justificada la solicita el Ministerio Público ante un juez, quien decide, con base en los medios de prueba y supuestos específicos, si la medida es idónea para el caso concreto. La oficiosa, en cambio, la debe dictar automáticamente el juez, cuando a la persona se le vincule al proceso por alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución .

. La prisión preventiva oficiosa se aplica mientras se desarrolla el proceso penal de un imputado y antes de que este obtenga una sentencia , y se da en casos como cuando hay riesgo de fuga, cuando la víctima o víctimas corren riesgo, y para asegurar el buen desarrollo de la investigación.

mientras se desarrolla el proceso penal de un imputado y , y se da en casos como cuando hay riesgo de fuga, cuando la víctima o víctimas corren riesgo, y para asegurar el buen desarrollo de la investigación. Los delitos previstos para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa son el abuso y violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción, entre otros.

Proyecto se analizará el 5 de septiembre

Por acuerdo del pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que los proyectos relacionados con la limitación de la prisión preventiva oficiosa, elaborados por los ministros Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña, se analizarán en la sesión del 5 de septiembre de este año.

El ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto de sentencia en el que propondrá al pleno del máximo tribunal del país declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ser aprobada su propuesta, la medida cautelar dejaría de aplicarse en el país. En el proyecto establece que la prisión preventiva es una medida que contraviene los principios constitucionales.

Reacciones

A favor y en contra

"Los datos estadísticos más recientes muestran que la población que se encuentra privada de su libertad ha aumentado considerablemente con el paso del tiempo"

Luis María Aguilar Morales, ministro.

"Si este proyecto llegara a declararse viable, pues estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país. Yo creo que eso no lo merecen los mexicanos"

Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

"La prisión preventiva oficiosa debe de prevalecer para aquellos delitos que se consideran en el Código Nacional y la ampliación del catálogo que se hizo recientemente en materia"

José Luis Ruiz Contreras, fiscal de San Luis Potosí.

CT