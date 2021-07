AMLO acusa que por "intereses creados" no quieren que haya regreso a clases

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que, por intereses o desconocimiento, hay una oposición de diversos sectores para no regresar a clases presenciales que está programado para finales de agosto.

"Hay como una postura a que no haya clases. No sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales", dijo AMLO este jueves.

En la "mañanera" de hoy, AMLO dijo que hay quienes señalan que es porque los niños no están vacunados. "Pero eso es en todo el mundo, como dicen los abogados 'aceptando sin conceder' que es porque no están vacunados los niños, en el mundo no están vacunando los niños y México con Bangladesh es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas".

López Obrador dijo que es indispensable que se regrese a clases presenciales por el bien de los niños, de los adolescentes, los estudiantes y por el bien de los padres de familia. Señaló que sus adversarios ya empezaron a hacer una campaña para no regresar a clases porque las escuelas están abandonadas.

"Ya van a empezar a decir que qué barbaridad que van a regresar si las escuelas están abandonadas. Pues vamos todos a limpiarlas, y que los gobiernos estatales y federales destinen recursos, porque se trata de una labor fundamental la educación", afirmó AMLO.

