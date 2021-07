El 30 de agosto, los alumnos de educación básica podrán volver a clases presenciales tras el encierro por la pandemia de COVID-19, aunque de manera opcional. Sin embargo, los de educación media superior volverán el 30 de septiembre, aunque se respetarán sus calendarios de volver a clases antes de manera virtual mientras tanto.

Y, en el caso de educación superior, la Universidad de Guadalajara (UdeG) volverá a clases de manera virtual del 10 de agosto al 15 de septiembre y el 16 a clases presenciales. Mientras que se respetará el calendario de universidades privadas.

Esto según anunció el gobierno de Jalisco esta mañana y pese al incremento de contagios en el Estado.

Juan Carlos Flores, titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), detalló que si el grupo no supera la mitad de la capacidad instalada en el aula, pueden ir todos los días, de lo contrario irán una semana sí y una no.

Acentuó que en caso de educación básica, los alumnos deberán acudir con una carta de los padres señalando que los niños no están contagiados o no tienen síntomas.

O, en el caso de no querer enviar a sus hijos, hacer una carta responsiva en la que se comprometan a atenderlos.

Resaltó que desde que se inició con el modelo híbrido, solo ha habido 40 maestros contagiados, pero ya vacunados, y ocho niños, por lo que no pasó a mayores, y tampoco hay cadenas de contagios.

Por su parte, el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, destacó que a partir del 30 de agosto se hará una evaluación de los contagios, aunque la meta es regresar a clases presenciales el 16 de septiembre.

''En preescolar primaria y secundaria son mínimos los casos activos, pero en media superior y superior se concentra 36.8%, por lo que es necesario diferenciar el regreso a clases por rango escolar'', compartió.

Ante esta posibilidad de volver a mediados de septiembre, hizo un llamado a manera de ultimátum para que la población de 40 a 59 años se vacunen, ''porque no lo están haciendo y es un sacrificio volver a aislar jóvenes que no se han podido vacunar por aquellos que no han querido''.

El gobernador de Jalisco resaltó que ''vamos a tomar medidas para evitar el riesgo y actividades de aglomeración no necesarias. Podemos sacrificar otras cosas, menos el regreso de nuestros niños a las aulas''.

Subrayó que Jalisco tiene condiciones para ello, pues el aumento de contagios no es el mismo del año pasado y no sigue el ritmo de hospitalizaciones y muertes.

