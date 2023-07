El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes 3 de julio que Xóchitl Gálvez fue elegida por el empresario Claudio X. González para ser la representante de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

"Tengo toda la información que él llevó a cabo las consultas para que los represente Xóchitl Gálvez".

En la mañanera de hoy, el Jefe del Ejecutivo dijo que el empresario hizo desde hace más de un mes consultas con los de arriba, con quienes aportan dinero para la guerra sucia, incluidos dueños de medios de comunicación y lo intelectuales orgánicos como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Jorge Castañeda.

"Decidieron en favor de la señora Xóchitl porque ellos suponen de que sí nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo, y además es en realidad, parte de ellos, no del pueblo, si no ella forma parte de los conservadores, no de los de arriba, pero sí del mismo agrupamiento".

El Mandatario dijo que se trata de un dedazo que llevaron a cabo a través de Claudio X. González, previo consenso de los oligarcas e intelectuales acomodaticios y medios de información o "manipulación".

Al asegurar que Xóchitl Gálvez fue la elegida por la oposición para ser la candidata presidencial en 2024, el Presidente López Obrador aseveró que "la están inflando" a la senadora del PAN y expresó que "va a ser interesante" la actitud que tomará el diputado panista y aspirante presidencial, Santiago Creel.

"Están inflando a la señora Xóchitl", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El Presidente volvió a mencionar que la senadora del PAN trabajó con el expresidente Vicente Fox y la única elección que ha ganado Gálvez fue la de jefa delegacional de Miguel Hidalgo, "donde viven los más ricos de México, porque ahí están las Lomas y son los que ahora están apoyando".

"Este es un destape que hicieron desde hace 20 días", aseguró el presidente López Obrador.

En el Salón Tesorería, López Obrador pidió que se mostrara un cartón de Hernández, en el que Xóchitl Gálvez aparecen rodeada de Ricardo Anaya, Vicente Fox, Diego Fernández de Cevallos, Jesús Zambrano, Marko Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari y Claudio X. González.

Sobre Fernández de Cevallos, López Obrador aseguró que es uno de los abogados más ricos del mundo y la mayor parte de su dinero lo hizo con el tráfico de influencias.

Sobre la baja de seis aspirantes de Va por México para la Presidencia, López Obrador mencionó a Lilly Téllez, Gustavo de Hoyos, Alejandro Murat, Mauricio Vila, y Claudia Ruiz Massieu.

"Es que ya se dieron cuenta, lo que va a ser interesante es ver qué actitud va a asumir (Santiago) Creel", dijo.

OF