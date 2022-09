El Presidente Andrés Manuel López Obrador parafraseó, a medias, al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, al recomendar a Morena que "es pueblo… ya no digo más" la clave para tener buenos resultados.

"Se acuerdan aquello que decía Clinton, en la campaña, decía: 'la economía, venía una palabra fuerte, estúpido', se acuerdan; bueno, yo diría: el pueblo, ya lo otro no lo diría yo".

En su conferencia de prensa "mañanera", en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo felicitó a Morena por la renovación de sus órganos de gobierno y les recomendó, no solo al Movimiento de Regeneración Nacional, sino a todos los que quieren hacer política en todos los partidos que trabajen de abajo hacia arriba, que tomen en cuenta, que lo más importante es la comunicación con la gente.

"Sí soy fundador de Morena, tengo licencia y si me da mucho gusto que hayan tenido su Congreso y que se haya renovado su dirección, los quiero mucho a los militantes de Morena, los quiero y los admiro".

Pero insistió en que no se puede hacer política, verdadera política, de arriba a abajo, que ya no funciona: "voy a desayunar o comer con políticos, me voy a tomar un café o voy a cenar con políticos o voy a estar siempre con políticos. No, hay que hacer trabajo con el pueblo y tenerle amor al pueblo y tener causas justas".

No te pierdas: López Obrador revela cuántas grandes empresas no han pagado impuestos

Reiteró que al terminar su mandato presidencial se retirará por completo de la política y dejará de tener comunicación con políticos, con dirigentes, no participará en un acto en el extranjero, en ninguna reunión, no dará opiniones en redes sociales, y se dedicará a escribir sus libros.

"Otra cosa, para todos los partidos, la única manera de que un partido tenga buenos resultados es, desde luego, que siempre cuente con el pueblo. Es como los gobiernos, hay que estar mirando al pueblo, siempre al pueblo… Ahí está el secreto".

OA