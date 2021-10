El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no tiene "preferida" o "preferido" a sucederlo en la Presidencia de la República en 2024. Asimismo, planteó el método de la encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena.

"No tengo ningún preferido, ninguna preferida, hablando en términos de pluralidad y de género", dijo AMLO a tres años de que se lleve a cabo la sucesión presidencial.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO fue cuestionado si la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, era su "preferida" para sucederlo, lo que provocó sonrisas en el Presidente y entre los integrantes de su gabinete. El canciller Marcelo Ebrard ya no se encontraba en el Salón Tesorería al momento de la pregunta.

"Este... (ríe) Está buena la pregunta, no en este caso, sino de tiempo atrás, yo siempre he respetado la voluntad de la gente, los deseos de la gente, no he actuado de manera antidemocrática, me tocó fundar con mujeres y hombres Morena y hay dos cosas que nos han ayudado a resolver conflictos, una, las encuestas para escoger candidatos o la insaculación, eso está en los estatutos", comentó.

El Presidente planteó el método de la encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena, como en la elección de 2011, que por poco, dijo, le ganó al entonces jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

"Yo gané la encuesta, con poco margen, pero la gané, y él aceptó el resultado, cosa que no es fácil, sobre todo en ambiciosos vulgares, que 'soy yo o hay conflicto, o me voy de candidato'", reconoció.

El Mandatario aseguró que con la encuesta, casa por casa, se garantizará que sus adversarios no puedan "meter la mano" e imponer un candidato en contra del movimiento transformador.

"Es un cuestionario, van casa por casa, ¿conoces a estas personas?, y ahí dicen sí o no, y ahí se ve quién es más conocido, porque también no se puede ganar una elección con un desconocido, a ver, quién es más conocido; segundo, no solo es que sea conocido, porque puede ser muy conocido, pero con mala fama, viene la segunda pregunta: ¿qué opinión tienes, es honesto, sí o no?, y ahí va la gente", dijo.

Como tercera pregunta, agregó, se consulta a los ciudadanos quién les gustaría que fuese el candidato a diputado, a senador, a gobernador o a Presidente.

Advirtió que si se pusieran casillas, "los conservadores" van a querer un candidato a modo, que les garantice que ya no va a haber transformación, que van a volver por sus fueros y que van a seguir las condonaciones de impuestos y el desmantelamiento de Pemex y la CFE.

AMLO Cambia de opinión

Para conmemorar tres años de su gobierno, López Obrador adelantó que el 1 de diciembre próximo realizará una concentración en el Zócalo para rendir un informe a la nación y el 20 de noviembre se realizará un desfile para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana.

Originariamente el Mandatario había anunciado el pasado 3 de octubre, en Huauchinango, Puebla, que el 20 de noviembre marcaría el inicio de los eventos masivos y llamaba a la población a llenar el Zócalo.

AMLO fildea a opositores

Sin mencionar nombres, el presidente aseguró que está fildeando a los jefes de "los conservadores" para ver cómo se mueven contra de su reforma eléctrica y toman decisiones desde yates con un valor superior a los 150 millones de dólares.

"Ahora con la reforma eléctrica los estoy viendo, así como estoy viendo los juegos de postemporada (del beisbol) que están buenísimos, así los estoy fildeando a estos, ya los estoy viendo cómo se están moviendo los jefes, porque pueden andar allá en yates lujosísimos, ni se imagina la gente, son yates que cuestan hasta 150 millones de dólares", arremetió el Titular del Ejecutivo federal.

