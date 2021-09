El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este jueves que no hay una sola denuncia de que militares entreguen migrantes a grupos de la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que estos señalamientos son parte de una campaña de desinformación alentada por sus adversarios.

"No hay una sola denuncia de que militares, esto quiero que quede completamente claro para no mentir, ni una sola denuncia de que militares hayan entregado a migrantes a la delincuencia. Eso no existe, eso posiblemente se daba antes, ahora hay una separación, es parte del cambio", dijo el presidente.

"Una cosa es la delincuencia y otra la autoridad. Y hay una frontera, no hay contubernio, no hay asociación delictuosa", explicó.

En Palacio Nacional, AMLO reconoció que sólo hay un caso en que policías hayan entregado a migrantes a la delincuencia organizada, como fue lo ocurrido a fines de enero pasado, en Camargo, Tamaulipas, en donde fueron localizados los cuerpos de 19 personas, la mayoría migrantes de Guatemala, quienes fueron asesinados y calcinados en una camioneta.

"Lo que hemos visto es que sí delincuentes detienen a migrantes, policías estatales. Un caso, además, para no generalizar, en Tamaulipas, con unos migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y quemados por la policía de Tamaulipas, de un municipio Camargo, pero no hay mas de esos", aseveró.

*****

MF