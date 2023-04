El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció y publicó un video luego de tres días de estar enfermo de COVID por tercera ocasión. En la grabación compartida en redes dio a conocer su estado de salud.

Detalló que el domingo que se encontraba en Yucatán sí tuvo un "desmayo transtorio" porque se le complicó el COVID y que lo querían sacar en camilla, pero decidió no hacerlo. Tras eso fue llevado a la Ciudad de México para ser atendido.

"Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, Cancún, Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya como que me quedé dormido, fue una especia de vahído y llegaron inmediatamente los médicos, me atendieron, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio por la baja de presión, querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital, yo no acepté".

Dijo que después de que lo atendieron en el lugar donde se encontraba en la reunión, y tras ponerle un litro de suero, se sintió mejor y fue cuando decidió regresar a la Ciudad de México en una ambulancia aérea.

Confirmó que el escribió el mensaje en redes sociales donde anunció que dio positivo a COVID, pero refirió que "empezaron las especulaciones porque mis adversarios tienen mucha imaginación".

"El muerto que vos matais goza de cabal salud, y lo tendré que repetir porque han dicho muchísimas cosas, que me dio un derrame cerebrla, que hay médicos especialistas en Palacio, pero no es así afortunadamente estoy muy bien".