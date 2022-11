"Yo no dije que sea una avalancha de votos o no recuerdo para un partido en particular", contestó el Presidente de República, Andrés Manuel López Obrador, tras ser cuestionado sobre lo dicho el día de ayer y a lo cual la oposición informó que comenzará acciones ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras instancias por violar la ley electoral y usar recursos públicos para promocionar a Morena y su movimiento.

"Yo no hablé de un partido en particular, es que cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación, sea partido o bloque de partidos, coaliciones", señaló el mandatario durante la “mañanera” de este viernes. Asimismo, argumentó que su postura es que quien gane la Presidencia en México también gane la mayoría en el Congreso para evitar que se paralice el país y sobre todo "si se trata de hacer cambios".

"Lo que están haciendo los oligarcas en el mundo para limitar la democracia, yo lo que recomiendo es que no se esté pensando nada más en ganar la Presidencia", apuntó.

Señaló que este modelo, durante el periodo neoliberal, no fue espontáneo porque buscaron atar a dirigentes que significaban un cambio en contra de los intereses de las minorías, "dejar bien amarrados los cambios de las privatizaciones de bienes nacionales, hasta con despachos del extranjero como lo hicieron con la reforma energética aquí".

#ConferenciaPresidente | Viernes 18 de noviembre de 2022 https://t.co/mU3UqFHXjn — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 18, 2022

