Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que no está entre las aspiraciones de su gobierno ostentar una postura de liderazgo en América Latina.

El Presidente indica que más bien lo que su gobierno busca es la unión y hermandad entre todos los países y pueblos de América, Estados Unidos y Canadá incluidos, respetando las soberanías regionales.

"La política actual de México no es nueva, se había olvidado durante el periodo neoliberal, porque también en eso se retrocedió, bueno, pero no aspiramos nosotros a ningún liderazgo, queremos una relación de todos los pueblos, y de los gobiernos de América horizontal, no una política exterior protagónica, sino buscando, y este es el segundo punto: la integración y la hermandad de todos los pueblos y de todos los gobierno de América.

"Lo que planteaba (Simón) Bolivar, pero buscando también la unidad con Canadá y con Estados Unidos, una América unida, una región del mundo que se fortalezca principalmente por actuar de manera coordinada, integrada, con respeto a la soberanía de cada país".

"Sin dominios hegemónicos, eso es lo que deseamos y en la medida que los pueblos, como está sucediendo, ahí sí de América, vayan optando por la justicia, por la democracia con dimensión social porque los conservadores dicen: democracia, pero es `krátos sin demos´; esa es su democracia, democracia sin pueblo", aseveró.

