El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los 2.5 millones de pesos que pagó Emilio Lozoya Austin al SAT fueron por impuestos y no se ha llegado a un acuerdo reparatorio con Pemex para que tenga algún beneficio en la investigación en su contra.

"Con Pemex no ha habido acuerdo, se pagaron impuestos por 2 millones 500 mil pesos, pero eso no es el daño mayor, a lo mejor eso es lo que creo la confusión", declaró López Obrador.

"Cuando nos enteramos que había pagado eso en el SAT se informó a la Fiscalía, imagínense si por ese pago se otorga una libertad, además de una irregularidad, por decirlo menos, íbamos a quedar nosotros como cómplices, quien iba a creer que por 2 millones 500 pesos se le otorgara la libertad y fuese legal, y se procedió".

En su conferencia de prensa "mañanera", en Palacio Nacional, el titular dijo hasta el momento Lozoya Austin no ha pagado la reparación del daño por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.

"Me habló la directora del SAT, pues hicieron gestiones los abogados y están en su papel de buscar opciones y alternativas de opciones legales, aunque no morales, no se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina dependiente del SAT y pagaron, pero de inmediato se dio información, yo creo que por eso fue el comunicado de ayer de la Fiscalía General de la República".

Señaló que desconoce el monto estimado de la reparación del año, pero recomendó al exdirector de Pemex a que llegue a un acuerdo y repare el daño.

"Si devuelven el dinero sustraído ilegalmente, porque ese dinero se usa para beneficio de la gente, significa financiar los programas de bienestar, a la gente más humilde, más pobres, por eso nosotros estamos de acuerdo en que si se repara el daño, se den facilidades, porque antes robaban y al final hasta se les tenía que devolver lo confiscado, pero miles de millones de pesos se les pagaba de indemnización".

